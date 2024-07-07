Скончался продюсер фильмов "Титаник" и "Аватар" Джон Ландау

Как пишет ВВС, Ландау, сотрудничавший с режиссером "Титаника" Джеймсом Кэмероном, скончался в пятницу, 5 июля. Продюсер проиграл в продолжительной борьбе с раком.

"Он был лучшим братом для сестры, которого только можно было представить", - прокомментировала грустное известие в соцсетях сестра Ландау Тина.

В свою очередь Кэмерон, комментируя смерть талантливого коллеги, сказал порталу The Hollywood Reporter: "Нас покинул прекрасный продюсер и прекрасный человек. Он верил в мечту о кино. Он верил, что фильм - это наивысшая форма созданного человеком искусства".

ВВС сообщает, что на счету Ландау не только работа над фильмами "Титаник" и Аватар", но и "Последний из Могикан", "Крепкий орешек 2", "Дорогая, я уменьшил детей", "Дик Трейси" и другие.

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