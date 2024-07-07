Долгая дорога в "Дюну": как НАСА готовит астронавтов к жизни на Марсе

Слаженная работа экипажа — залог успеха экспедиции Фото: NASA

В результате командиром миссии стал Келли Хастон — медик по образованию, специалист по экзотическим болезням. Джонс — военврач, много лет отработавший в службе скорой помощи. Селариу — микробиолог с опытом работы в американских ВМС. Броквелл — инженер-конструктор.

Чтобы убедиться, что отобранные конкурсанты подходят для участия в программе, им пришлось пройти те же физические и психологические испытания, что и профессиональным астронавтам. Невзирая на то, что на самом деле никто из них пока никуда не летит — и даже не планирует.

Не говори «гоп»…?

Пропоненты пилотируемых миссий на Марс уверены, что данные, полученные в результате CHAPEA и других экспериментальных миссий, помогут разработать новые технологии и методы подготовки астронавтов. А значит, в конечном итоге, помогут сделать многомесячные космические перелеты безопасными и эффективными.

Однако многим экспертам этот подход кажется чрезмерно оптимистичным. Они ставят под вопрос саму необходимость пилотируемых полетов на Марс, считая их слишком рискованными и дорогостоящими.

Ведь с абсолютным большинством задач, которые планируется возложить на плечи будущих колонизаторов, — от научного мониторинга и разведки ресурсов до строительных работ — отлично справятся и роботы. Причем с куда меньшими финансовыми затратами и без всякого риска для человеческой жизни.