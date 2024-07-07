Однако ясно, что ни Белоусов, ни кто-либо другой не стал бы принимать столь радикальные решения и планы без личного указания Путина. Цель Путина с его этим новым шагом не в том, чтобы напугать своих бывших послушных исполнителей в Госдуме и министерствах, и добиться, чтобы последние не стали воровать у государства так много, как раньше; вместо этого он хочет быть готовым показать народу "виноватых", которые несут ответственность за плохие результаты войны и сложность международной ситуации, за тонущую российскую экономику. Для выполнения этой миссии идеально подходит бывший министр экономического развития России Андрей Белоусов.

Белоусов окончил элитную школу в Москве с физико-математическим уклоном, а в 1981 году - экономический факультет МГУ. Его отец, Рэм Белоусов, одно время работал в Госплане СССР. Это человек, который насквозь экономист, но не военный. Поскольку он никогда не был солдатом, его нельзя винить в просчетах российских военных и старших офицеров, а также в неудачах российских частей на украинских фронтах.