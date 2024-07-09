Курортный город Юрмала летом, да и не только летом, превращается в место, где можно легко встретить кого-то из знаменитых людей. Как правило, звезды не просто приезжают побывать на пляже и в ресторане, часть из них здесь обзавелась жильем. TVNET+ рассказывает, где чаще всего можно встретить Пугачеву, Виторгана, Чичваркина и других.

Что с домом Ефремова в Меллужи?

В 2020 году российский актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы был осужден на 8 лет. Артист признал свою вину. После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Весной он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд его отклонил.

В очередной раз появились слухи о продаже его недвижимости в Юрмале. TVNET+ побывал у дома артиста и...