Остапенко разгромила Путинцеву и легко вышла в 1/4 финала Уимблдона

В матче 1/8 финала она без проблем обыграла 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3.

Игра продлилась один час и девять минут. За время матча Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Остапенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Отметим, что Остапенко не проиграла ни одного сета за четыре проведённых матча на турнире.

В четвертьфинале Уимблдона латвийская теннисистка сыграет против победительницы пары Даниэль Коллинз (США, 11 WTA) - Барбора Крейчикова (Чехия, 31 WTA).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер - 6:4, 6:4.

Остапенко выступает на Уимблдоне в девятый раз, и ее лучший результат - выход в полуфинал в 2018 году. В прошлом году она не сумела пройти во второй круг, уступив румынке Соране Кырстя.

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