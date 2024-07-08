ВИДЕО Украинка Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту. Он держался 37 лет

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (Франция) спортсменке покорилась отметка в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (Болгария) продержалось 37 лет.

Ярослава свою борьбу на соревнованиях начала с высоты 1,92, легко покоряя отметку за отметкой. К высоте 2,01 у Магучих из соперниц осталась лишь австралийка Никола Олислагерс.

22-летняя днепрянка взяла планку 2,03 м, завоевав "золото". Уже в статусе победительницы Ярослава со второй попытки прыгнула на 2,07, а затем с первой попытки установила новый мировой рекорд.

⚡ Ukrainian Yaroslava Mahuchikh makes history at the Paris Diamond League by setting a new world record in women's high jump at 2.10 meters. pic.twitter.com/hmSz0DfyR2 — UNITED24 Media (@United24media) July 7, 2024

Второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" досталось австралийской спортсменке Николе Олислагерс (2,01 м), а замкнула тройку призёров Ангелина Топич из Сербии (1,98), которая установила национальный и личный рекорды одновременно.

Ярослава Магучих примет участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. На предыдущей Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году, украинская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль, прыгнув на 2 метра.

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