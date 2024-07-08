Названы 29 спортсменов, которые представят Латвию на Олимпиаде

В свою очередь, главой латвийской делегации станет генеральный секретарь LOK Райтис Кеселис.

Изначально главой латвийской делегации был утвержден генеральный секретарь предыдущего LOK Карлис Лейниекс, однако президент LOK Раймондс Лаздиньш отметил, что Лейниекс больше не связывает свою повседневную жизнь с LOK, поэтому было решено утвердить Кеселиса главой латвийской делегации.

Процесс олимпийской квалификации спортсменов завершился 7 июля вместе с олимпийским квалификационным турниром по баскетболу.

Состав латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже:

Зигмарс Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис (все - баскетбол 3х3), Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня, Агате Цауне, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Патрик Гайлумс, Гатис Чакшс, Валтерс Крейшс (все - легкая атлетика), Павел Швецов (современное пятиборье), Даниил Бобров, Иева Малюк (оба - плавание), Джея Патрика (конкур), Томс Скуиньш, Анастасия Карбонари (оба - шоссейный велоспорт), Мартиньш Блумс (горный велосипед), Вероника Моника Стуришка, Кристенс Кригерс (оба - суперкросс BMX), Эрнест Зеболдс (BMX фристайл), Тина Граудиня, Анастасия Самойлова (обе - пляжный волейбол), Алёна Остапенко (теннис), Кристапс Неретниекс (конный спорт), Агате Рашмане, Лаурис Страутманис (оба - толкание ядра), Ритвар Сухарев (тяжелая атлетика).

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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