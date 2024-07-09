16-летний Ямаль вывел Испанию в финал Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой испанской команды со счётом 2:1.

Франция наконец забила свой первый гол с игры на Евро-2024 - cчёт уже на 9-й минуте матча открыл Рандаль Коло Муани. 25-летний форвард забил головой после подачи Килиана Мбаппе, который впервые на турнире вышел на поле без защитной маски. Напомним, что футболист восстанавливается после перелома носа.

На 21-й минуте Ламин Ямаль из-за пределов штрафной великолепным обводящим ударом по высокой дуге попал в дальнюю "девятку" с отскоком от штанги, восстановив равновесие на табло.

Отметим, что 16-летний Ямаль стал не только самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы, но и самым молодым футболистом, выходившим на поле в полуфинале чемпионата мира или Европы. Ямаль опередил легендарного бразильца Пеле, который в возрасте 17 лет сыграл в полуфинале ЧМ-1958.

Четыре минуты спустя испанцы вновь сумели поразить ворота Майка Меньяна - Дани Ольмо обыграл соперника в штрафной, ударил по воротам, но попал в защитника Жюля Кунде, от которого мяч отлетел в сетку. Несмотря на это, гол всё равно записали на Ольмо, так как мяч после его удара летел в створ ворот.

Во втором тайме французы временами пытались контролировать мяч, но это выглядело достаточно беспомощно. Испания спокойно довели матч до победы и в пятый раз в своей истории вышла в финал чемпионатов Европы.

Таким образом, Испания вернулась в финал впервые с 2012-го - тогда испанцы выиграли турнир, разгромив Италию (4:0). Сборная Испании является трёхкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится 10 июля на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Матч начнётся в 22:00.

Финальный матч турнира состоится 14 июля на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!