Остапенко не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинальном матче латвийская теннисистка уступила 32-й ракетке мира, чешке Барборе Крейчиковой - 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми, а также допустила три двойные ошибки. Остапенко удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти, выполнить четыре подачи навылет. В то же время она допустила пять двойных ошибки. Счёт в личных встречах стал 5:3 в пользу Остапенко.

В полуфинале Уимблдона Барбора Крейчикова сразится казахстанской теннисисткой, четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча запланирована на 11 июля. Известна пара теннисисток и по другую сторону сетки Уимблдона-2024. Там Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Остапенко выступала на Уимблдоне в девятый раз, и её лучший результат - выход в полуфинал в 2018 году.

Алёна Остапенко также выступает на Уимблдоне в парном разряде со своей постоянной партнёршей Людмилой Киченок из Украины. В четвертьфинале их дуэт выйдет на корт против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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