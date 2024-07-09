Проживающую в Вильнюсе активистку Карач в Беларуси осудили на 12 лет тюрьмы

Ольгу Карач, правозащитницу, проживающую в Вильнюсе и главу организации "Наш дом", в понедельник в Беларуси приговорили заочно к 12 годам лишения свободы.
Брестский областной суд также присудил Карач 600 тысяч штрафа в белорусских рублях (170 тысяч евро).
По этому же делу 12 лет лишения свободы получили: Вероника Цепкало, которая в 2020 году вместе с Марией Колесниковой и Светланой Тихановской возглавила исторические протесты против авторитарного президента Александра Лукашенко, временно исполняющий обязанности председателя оппозиционной партии "Народная Храмада" Евгений Вильский, бывший чиновник Анатолий Котов, который подал в отставку в знак протеста против фальсификаций на выборах, и культурный активист Вадим Дмитренок.
На них также были наложены штрафы различных размеров.
Все фигуранты дела были осуждены заочно. Им предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса: "сговор или попытка государственного переворота с целью захвата государственной власти неконституционным путем", "содействие экстремистской деятельности", "создание экстремистского образования", "дискредитация Республики Беларусь" и "клевета на Александра Лукашенко".
В августе прошлого года Департамент миграции Литвы принял решение не предоставлять Карач убежище, поскольку, по утверждению Департамента госбезопасности (ДГБ), ее проживание в Литве представляет угрозу национальной безопасности из-за ее связей с российской разведкой.
Однако тем же решением Департамента миграции руководителю организации «Наш дом» был предоставлен временный вид на жительство в Литве на гуманитарных основаниях.
Карач считает такое решение необоснованным, поскольку никаких доказательств связей с российской разведкой предоставлено не было.
Сама активистка подтвердила, что весной прошлого года получила от литовских силовиков предупреждение о связях с российской разведкой, но от дальнейших комментариев воздержалась.
Активистка обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу того, что ей не предоставили убежище в Литве.
"Наш Дом" заявляет, что оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, а также отслеживает нарушения прав человека.
В 2022 году Минск объявил эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ включил Карач в список террористов.
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