Проживающую в Вильнюсе активистку Карач в Беларуси осудили на 12 лет тюрьмы

Однако тем же решением Департамента миграции руководителю организации «Наш дом» был предоставлен временный вид на жительство в Литве на гуманитарных основаниях.

Карач считает такое решение необоснованным, поскольку никаких доказательств связей с российской разведкой предоставлено не было.

Сама активистка подтвердила, что весной прошлого года получила от литовских силовиков предупреждение о связях с российской разведкой, но от дальнейших комментариев воздержалась.

Активистка обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу того, что ей не предоставили убежище в Литве.

"Наш Дом" заявляет, что оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, а также отслеживает нарушения прав человека.

В 2022 году Минск объявил эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ включил Карач в список террористов.

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