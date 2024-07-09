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В Британии объявлен новый Кабинет министров. Канцлером казначейства впервые стала женщина

BBC News Русская служба
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BBC
Рейчел Ривз - первая в истории Великобритании женщина, занявшая пост канцлера казначейства
Рейчел Ривз - первая в истории Великобритании женщина, занявшая пост канцлера казначейства Фото: BBC News

​Новый премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер раздал министерские портфели. Состав нового кабинета - по большей части копия прежнего теневого кабинета лейбористов.

Первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.

Она назначена на пост заместителя премьер-министра в кабинете Стармера и получила портфель государственного секретаря по делам равенства, жилищного строительства и сообществ.

Пэт Макфадден назначен канцлером герцогства Ланкастер. Это означает, что после премьер-министра он формально является самым высокопоставленным министром кабинета. С практической точки зрения, это синекура, позволяющая премьер-министру назначать дополнительного министра без портфеля в Кабинет министров.

Рейчел Ривз стала первой женщиной-канцлером казначейства Великобритании, иначе говоря - министром финансов.

«Я не питаю иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, - сказала Ривз сразу после назначения. - Мы новая команда, это новое начало, так что давайте приступим к работе».

Большинство назначенцев сохранили те же посты, которые занимали в теневом кабинете Стармера.

Среди них (по мере подтверждения назначений):

  • Министр иностранных дел Дэвид Лэмми
  • Министр внутренних дел Иветт Купер
  • Министр обороны Джон Хили
  • Министр юстиции Шабана Махмуд
  • Министр здравоохранения и социального развития Уэс Стритинг
  • Министр образования Бриджит Филипсон
  • Министр науки Питер Кайл
  • Министр предпринимательства и торговли Джонатан Рейнольдс
  • Министр транспорта Луиза Хейг
  • Министр культуры Лиза Нэнди
  • Министр окружающей среды, продовольствия и сельских дел Стив Рид

Из новых назначений портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.

Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.

Комментируя успехи пропалестинских кандидатов, которые завоевали несколько мест благодаря избирателям, возмущенным позицией лейбористов в отношении войны в Газе, Лэмми сказал, что партия «признает муки сообществ, которые видят сцены, происходящие в Израиле и Газе».

«Все мы хотим немедленного прекращения огня, и я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать Джо Байдена в достижении этого, - сказал он. - Мы также хотим, чтобы заложники были освобождены, чтобы помощь беспрепятственно поступала в Газу, и в конце концов мы должны работать над решением о двух государствах и иметь четкий путь к прогрессу».

Лиз Кендалл возглавила Министерство труда и пенсий. Для нее это заметное повышение, в теневом кабинете Кира Стармера она работала младшим министром здравоохранения без права участия в заседаниях кабинета.

Новым министром культуры назначена Лиза Нэнди. В теневом кабинете Кира Стармера она занималась вопросами международного развития, но, похоже, сменила роль после того, как Тангам Деббонайр потерпел поражение в Центральном округе Бристоля от со-лидера Партии зеленых Карлы Денайер.

С чего начнут новые назначенцы?

Пока ни один из новых членов кабинета не представил своей программы на ближайшее время, поэтому судить об их первых шагах в данный момент можно только по общим планам лейбористов.

Согласно манифесту, выпущенному Лейбористской партией в ходе их предвыборной кампании, список приоритетов нового правительства выглядит так:

  • Обеспечение экономической стабильности с помощью четких правил в отношении налогов и бюджетных расходов, включая отказ от повышения существующего подоходного налога, стоимости национального страхования или НДС.
  • Сокращение времени ожидания в Национальной системе здравоохранения (NHS) путем увеличения количества приемов у врача на 40 тысяч в неделю за счет повышения оплаты труда медработников в выходные дни и вечерние часы.
  • Создание особой службы пограничной безопасности в рамках борьбы с терроризмом, контрабандой и торговлей людьми.
  • Создание новой общественной компании по производству экологически чистой энергии Great British Energy, которая поможет создать рабочие места, сократить счета и инвестировать в «чистую» энергетику.
  • Борьба с хулиганством и преступностью путем дополнительного набора 13 тысяч полицейских и сотрудников служб общественной поддержки в Англии и Уэльсе.
  • Увеличение штата учителей в школах Англии на 6,5 тысячи единиц и обеспечение бесплатными завтраками каждой начальной школы.
BBC
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