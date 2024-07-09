В Британии объявлен новый Кабинет министров. Канцлером казначейства впервые стала женщина

Из новых назначений портфель министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии получил Эд Милибанд, брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда.

В 2020 году Кир Стармер назначил его на эту должность при формировании своего теневого кабинета, но в ноябре 2021-го в ходе кадровых перестановок понизил Милибанда до теневого министра проблем изменений климата и углеродного нейтралитета.

Новый глава Форин-офиса Дэвид Лэмми отреагировал на назначение, написав в соцсети Х, что это большая честь для него. По его словам, сегодня мир сталкивается с огромными проблемами, но он справится с ними, используя огромную силу Великобритании.

Комментируя успехи пропалестинских кандидатов, которые завоевали несколько мест благодаря избирателям, возмущенным позицией лейбористов в отношении войны в Газе, Лэмми сказал, что партия «признает муки сообществ, которые видят сцены, происходящие в Израиле и Газе».

«Все мы хотим немедленного прекращения огня, и я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать Джо Байдена в достижении этого, - сказал он. - Мы также хотим, чтобы заложники были освобождены, чтобы помощь беспрепятственно поступала в Газу, и в конце концов мы должны работать над решением о двух государствах и иметь четкий путь к прогрессу».