Двое канадских хоккеистов осуждены за изнасилование несовершеннолетней

Суд города Квебека приговорил Дэйгла к 32 месяцам тюремного заключения, а Сицилиано - к 30 месяцам. Оба хоккеиста признали себя виновными в сексуальном насилии. Дэйгл также признал себя виновным в съемке и демонстрации записи акта насилия.

5 июня 2021 года Victoriaville Tigres стал чемпионом QMJHL. Игроки команды, в том числе Дэйгл и Сицилиано, праздновали триумф в отеле Квебека. 17-летняя девочка была сотрудницей учреждения, которая подружилась с Дэйглом.

В ночь на 6 июня он пригласил девочку в свой номер. Хотя сотрудница сначала отказалась из-за правил отеля, Дэйгл сумел ее уговорить.

Когда девочка пришла в комнату хоккеиста, там их встретил Сицилиано. Два спортсмена изнасиловали девочку: это длилось 40 минут. Дэйгл снял сексуальное преступление без ведома пострадавшей. В какой-то момент он вышел из комнаты и показал видео своим товарищам по команде и тренеру. Один из членов команды велел Дэйглу удалить его.

После сексуального насилия девочка заплакала и заперлась в ванной. Дэйгл и Сицилиано признались, что были пьяны и не получили ее согласия.

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