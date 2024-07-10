В конце августа в "Дзинтари" выступит группа "Би-2"

"Би-2" движутся дальше: после окончания первой части мирового тура с презентацией альбома "Аллилуйя" группа анонсирует новую программу под названием Special. Что в ней особенного?

В новой программе группа решила сделать ставку на акустику: любимые хиты откроются слушателям в новом акустическом звучании, а многие новые песни "Би-2" прозвучат в такой аранжировке впервые - группа не давала акустических концертов более 5 лет.

Впрочем, "Би-2" не оставят своих зрителей и без фирменного рок-н-ролла - часть песен на концерте прозвучит в электрическом саунде.

Помимо этого, у зрителей будет возможность пообщаться с участниками группы во время выступления: слушатели смогут задать вопросы музыкантам в перерывах между песнями - и получить ответы даже на самые неожиданные и каверзные из них.

"Би-2" - одна из самых востребованных русскоязычных рок-групп, успешно выступающая с концертами во всех уголках мира: в 2023 году "Би-2" провели мировой тур с презентацией нового альбома "Аллилуйя", в рамках которого сыграли более 50 концертов в странах Европы, Азии и Америки.

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