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В среду потеплеет до +30°

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвия накануне Лиго
Латвия накануне Лиго Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 10 июля, в Латвии ожидается максимальная температура воздуха от +22 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +30 градусов на юге Курземе и Земгале.

По прогнозам синоптиков, погода останется преимущественно солнечной, осадков не ожидается.

Будет дуть легкий ветерок, в Курземе в течение дня умеренный восточный и южный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +9...+16 градусов.

В Риге ночью будет сухо и преимущественно солнечно, ветер слабый восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +16 градусов, в пригородах - до +12...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

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