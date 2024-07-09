В среду потеплеет до +30°

В среду, 10 июля, в Латвии ожидается максимальная температура воздуха от +22 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +30 градусов на юге Курземе и Земгале.
По прогнозам синоптиков, погода останется преимущественно солнечной, осадков не ожидается.
Будет дуть легкий ветерок, в Курземе в течение дня умеренный восточный и южный ветер.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +9...+16 градусов.
В Риге ночью будет сухо и преимущественно солнечно, ветер слабый восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +16 градусов, в пригородах - до +12...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!