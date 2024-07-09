Российский суд заочно арестовал Юлию Навальную

Суд Басманного района Москвы заочно арестовал Юлию Навальную, вдову скончавшегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает CNN во вторник, 9 июля, ссылаясь на сообщение ее представителей.
Басманный районный суд Москвы обвиняет Юлию в членстве в "экстремистских организациях", сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Навальную на два месяца. Срок ареста будет исчисляться со дня ее экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ.
Юлия Навальная покинула территорию России в 2021 году. Ранее об уголовном деле в отношении нее не сообщалось.
Позднее Навальная прокомментировала свой заочный арест. "Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России - в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", - написала Навальная в микроблоге X.
Вдова российского оппозиционера, скончавшегося в тюрьме, в день очередной "инаугурации" Путина в мае обвинила российского диктатора во лжи и нарушении обещаний.
В опубликованном видео она подчеркнула, что обещания Путина - не просто пустые слова, а откровенная ложь. В видео вошли отрывки из выступления Путина в начале его четвертого президентского срока в 2018 году.
В нем Путин заявил, что его целью являются мир и процветание России в будущем. В видео Навальной при этом были включены кадры войны России в Украине.
Алексей Навальный, считавшийся главным оппонентом Путина в России, скончался 16 февраля в тюрьме. Власти утверждают, что он умер естественной смертью. Семья и соратники политика утверждают, что его убили.
На прошлой неделе Навальная стала главой правозащитной организации Human Rights Foundation, сменив Гарри Каспарова. Навальная заявила, что сотрудничество с HRF поможет ей и всей команде Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "продолжить дело Алексея".
В интервью Time Навальная обещала продолжить дело Навального, чтобы "дать людям надежду": "И больше всего я хочу, чтобы Кремль и его чиновники поняли: если они убили Алексея, то я встану на его место".
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