Российский суд заочно арестовал Юлию Навальную

"Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Навальную на два месяца. Срок ареста будет исчисляться со дня ее экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ.

Позднее Навальная прокомментировала свой заочный арест. "Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России - в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", - написала Навальная в микроблоге X.