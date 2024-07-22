В Центре передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметили, что случаи попадания грибников на территорию РФ были и раньше, но это было до начала войны, которую начала Россия в Украине, и строительства пограничного забора.

Непреднамеренный или намеренный переход на территорию России может закончиться для жителей Латвии весьма печально. Российские спецслужбы могут использовать таких людей в своих интересах - объявить их шпионами, арестовать или даже приговорить к многим годам лишения свободы.

"Это зависит от того, как Россия решит этим воспользоваться и решит ли она это использовать. Большую роль играет именно то, кем они являются как люди. Это высокие риски, и не зря в МИД регулярно напоминают, что плановые поездки тоже сопряжены с высокими рисками. Недавно мы видели 16-летний тюремный срок для журналиста Wallstreet Journal, это определенно инструмент управления взаимоотношениями, будем надеяться, что в данном случае он не будет использован", - сказал директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сартс.