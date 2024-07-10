В Киеве завершились спасательные работы после ракетной атаки РФ; известно окончательное число жертв

В результате ракетной атаки России на столицу Украины погибли 33 человека, в том числе пять детей. Еще 121 человек получил ранения. Среди пострадавших десять детей.

Как сообщалось, в частности, российские ракеты попали в киевскую детскую больницу "Охматдет", частную клинику ADONIS и несколько жилых домов.

В детской больнице погибли двое взрослых, в том числе врач.

В результате нападения в частично разрушенном четырехэтажном здании клиники ADONIS погибли девять человек.

Семь человек погибли при попадании ракеты в офисное здание "Домино".

В Шевченковском районе Киева разрушен подъезд жилого дома, под завалами которого погибли 13 человек.

Галерея: Ракетная атака на Киев

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по всей Украине от российской ракетной атаки 8 июля 43 человека погибли и почти 200 получили ранения.

"Более 40 ракет различного типа. Одна попала в детскую больницу -специализированную больницу, где от смерти спасали детей с самыми сложными травмами и заболеваниями - рак, сердечные заболевания. В результате этого нападения погибли 43 человека, почти 200 получили ранения. Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда", - заявил Зеленский, выступая во вторник, 9 июля, в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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