Герой Евро-2024 - школьник, которого когда-то купал сам Лионель Месси

Нет, это не фейк. Такое действительно произошло в 2007 году.

Фото было сделано в рамках проекта, организованного фондом "Барселоны" и Diario Sport. Игроки каталонцев приглашались для специальных благотворительных фотосетов с детьми и их семьями.

Эту фотографию опубликовали в календаре на 2008 год, а вырученные средства разлетелись по благотворительным организациям Каталонии и Unicef. Игроки "Барселоны" фотографировались с малышами - в списке было 12 игроков на каждый месяц для календаря. Месси достался младенец Ямаль.

Интересный образ с детской ванночкой во время купания придумал фотограф Жоан Монфорт.

"Тогда никто и не мог себе представить, кем станет этот ребёнок. Да и кем в итоге станет Месси - тоже", - вспоминает Монфорт.