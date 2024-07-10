Герой Евро-2024 - школьник, которого когда-то купал сам Лионель Месси

Отец нападающего "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля опубликовал в соцсетях фотографию: его сына, которому не исполнилось и полугода, купает сам Лионель Месси. Как появилось это фото?
Нет, это не фейк. Такое действительно произошло в 2007 году.
Фото было сделано в рамках проекта, организованного фондом "Барселоны" и Diario Sport. Игроки каталонцев приглашались для специальных благотворительных фотосетов с детьми и их семьями.
Эту фотографию опубликовали в календаре на 2008 год, а вырученные средства разлетелись по благотворительным организациям Каталонии и Unicef. Игроки "Барселоны" фотографировались с малышами - в списке было 12 игроков на каждый месяц для календаря. Месси достался младенец Ямаль.
Интересный образ с детской ванночкой во время купания придумал фотограф Жоан Монфорт.
"Тогда никто и не мог себе представить, кем станет этот ребёнок. Да и кем в итоге станет Месси - тоже", - вспоминает Монфорт.
20-летний на тот момент Месси проводил четвёртый сезон за взрослую "Барселону". К этому времени он два раза выиграл чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов. Ямаль попал в академию "Барселоны" в семилетнем возрасте. К этому времени Месси стал уже шестикратным чемпионом Испании, выиграл три Лиги чемпионов и четыре "Золотых мяча".
16-летний Ямаль находится в системе сине-гранатовых с 2021 года. За это время он сыграл 51 матч за взрослую команду "Барселоны", в которых забил семь голов и сделал 10 ассистов.
На Евро-2024 Ламин запомнился не только тремя ассистами и красивейшим голом в ворота сборной Франции, который помог испанцам выйти в финал турнира. Ямаль в перерыве между матчами и тренировками делал домашние задания и сдавал экзамены, ведь до сих пор учится в школе.
13 июля ему исполнится 17 лет, а на следующий день Ламин выйдет на поле в финальном матче чемпионата Европы.
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