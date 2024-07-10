Всемирно известный рэпер высоко оценил латвийскую теннисистку Остапенко

Напомним, что 8 июля Остапенко обеспечила себе место в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Остапенко, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под 13-м номером, в 1/8 финала обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (35-е место WTA) со счётом 6:2, 6:3.

После победы рэпер Лил Уэйн разместил в своих социальных сетях поздравительный пост, прикрепив фотографию Остапенко.

"Елена, Елена, Елена!!! Я был и остаюсь чертовски большим фанатом. Каждый раз смотреть одно удовольствие!" - написал рэпер в соцсети Х (бывший Twitter).

Jelena Jelena Jelena!!! I am and I been a huge fkn fan!!! 💪🏾💪🏾🙏🏾 a joy to watch…EVERY TIME! pic.twitter.com/Q880UU5zrd — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) July 8, 2024

Он также поделился публикацией в Instagram, где у него 19 миллионов подписчиков, добавив уже другое фото спортсменки.

Алёна и Лил Уэйн не впервые делятся своими симпатиями публично - в конце июня Остапенко посетила концерт рэпера Дрейка во время турнира Miami Open, а позже заявила в интервью, что больше по душе ей пришлось выступление Уэйна. Это признание заметил и сам рэп-исполнитель.

В четвертьфинале Уимблдонского турнира Остапенко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Остапенко и Крейчикова встречались на корте семь раз, пять из которых латвийская теннисистка побеждала. В последний раз они встречались в прошлом году в финале турнира WTA 250 в Бирмингеме, когда Остапенко выиграла в двух сетах.

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