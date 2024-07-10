В четверг ожидаются ливни, грозы и град

Грозы и интенсивные ливни, которые могут привести к кратковременным наводнениям, наиболее вероятны во второй половине дня и вечером. Во время грозы также существует риск града и сильных порывов ветра. В Латгале и на востоке Видземе ожидается сухая и солнечная погода.

Будет дуть преимущественно умеренный южный, юго-восточный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +22...+27 градусов в западной части страны до +28...+32 градусов в центральных и восточных краях.

В Риге прогнозируются дожди и грозы, наибольшая вероятность осадков вечером, в том числе возможны очень сильные дожди и кратковременные наводнения. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, во время грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов.

Видео: Дождь в Риге

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