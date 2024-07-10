Пляжный волейболист Александр Самойлов станет чиновником Министерства образования

Самойлов был выбран на должность в ходе открытого конкурса, на который заявки подали 13 претендентов. Свои обязанности он начал исполнять 10 июля.

Как указали в министерстве, у Самойлова прекрасная репутация, а также имеется необходимое образование и опыт работы в спортивной сфере. Помимо обширного международного опыта участия и организации спортивных соревнований, Самойлов получил степень магистра финансов в Банковской высшей школе.

Как пляжный волейболист Самойлов трижды представлял Латвию на Олимпиаде, многократно завоевывал награды на чемпионатах Европы и чемпионатах мира по пляжному волейболу.

"Я высоко ценю начатые министерством странсформации - успешная спортивная политика не только способствует спортивным достижениям и здоровому образу жизни, вносит экономический вклад в экономику страны, но и укрепляет патриотизм населения, шлифует имидж и узнаваемость Латвии в мире, повышает международную конкурентоспособность", - указал Самойлов.