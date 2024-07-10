Пляжный волейболист Александр Самойлов станет чиновником Министерства образования

Департаментом спорта Министерства образования и науки в дальнейшем будет руководить пляжный волейболист Александр Самойлов, сообщает агентство LETA.
Самойлов был выбран на должность в ходе открытого конкурса, на который заявки подали 13 претендентов. Свои обязанности он начал исполнять 10 июля.
Как указали в министерстве, у Самойлова прекрасная репутация, а также имеется необходимое образование и опыт работы в спортивной сфере. Помимо обширного международного опыта участия и организации спортивных соревнований, Самойлов получил степень магистра финансов в Банковской высшей школе.
Как пляжный волейболист Самойлов трижды представлял Латвию на Олимпиаде, многократно завоевывал награды на чемпионатах Европы и чемпионатах мира по пляжному волейболу.
"Я высоко ценю начатые министерством странсформации - успешная спортивная политика не только способствует спортивным достижениям и здоровому образу жизни, вносит экономический вклад в экономику страны, но и укрепляет патриотизм населения, шлифует имидж и узнаваемость Латвии в мире, повышает международную конкурентоспособность", - указал Самойлов.
Он подчеркивает, что это также было одним из самых важных аспектов при подаче заявки на участие в конкурсе министерства. "Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде министерства, чтобы вместе достичь этих целей", - указал Самойлов.
Основными обязанностями директора департамента спорта будет обеспечение разработки и реализации спортивной политики и развитие национальной позиции Латвии по вопросам спорта в Евросоюзе. Директор также будет представлять министерство и его интересы в международных организациях, учреждениях, рабочих группах, комиссиях и на совещаниях в соответствии с компетенцией должности.
"Министерство образования и науки удовлетворено результатами конкурса, поскольку спортивный сектор в государственном управлении возглавит профессионал высокого уровня с безупречной репутацией в своей области", - сказала о новом руководителе департамента спорта министр образования и науки Анда Чакша.
По ее мнению, стоит особо подчеркнуть видение Самойловым необходимости инвестировать в развитие спорта для детей и молодежи и пропаганду здорового образа жизни в обществе.
Зарплата директора департамента спорта составляет от 3478 до 3784 евро до вычета налогов.
Как уже сообщало агентство LETA, прошлый руководитель департамента спорта, бывший руководитель Даугавпилсского олимпийского центра Владимир Штейнбергс покинул министерство через полгода после вступления в должность.
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