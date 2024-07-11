Гол на 91-й минуте вывел Англию в финал Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершился победой англичан со счётом 2:1.

Уже на 7-й минуте матча полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс открыл счёт, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте игры в ворота нидерландской сборной арбитр назначил достаточно сомнительный 11-метровый удар, который успешно реализовал нападающий Гарри Кейн.

Исход матча решился в добавленное время ко второму тайму - на 91-й минуте победный гол забил вышедший на замену англичанин Олли Уоткинс. В итоге 2:1 - успех команды Гарета Саутгейта.

Отметим, что на счету Кейна стало три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Дани Ольмо (Испания) в списке лучших бомбардиров турнира.

Сборная Нидерландов является чемпионом Европы 1988 года, до полуфинала она последний раз доходила в 2004-м, где уступила Португалии. Сборная Англии ни разу не побеждала на Евро, на прошлом турнире англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.

Напомним, во втором полуфинальном матче сборная Испании переиграла Францию с таким же счётом. Финальный матч турнира состоится 14 июля на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине.

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