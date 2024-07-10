RFS с победы стартовала в Лиге чемпионов

RFS свой первый матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов провела у себя дома и одержала убедительную победу над футбольным клубом "Ларн" из Северной Ирландии. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу рижан.

На 20-й минуте встречи счёт в матче открыл Мартиньш Кигурс, которому ассистировал Янис Икауниекс. Во втором тайме RFS понадобилось менее четырёх минут, чтобы удвоить преимущество благодаря голу Даниэля Балодиса, а на 60-й минуте Стефан Панич сделал счёт 3:0, отправив мяч в ворота соперника после штрафного удара.

Ответный матч рижане проведут на выезде 17 июля. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй отборочный раунд, а проигравшая команды попадёт во второй раунд квалификации Лиги конференций. Победитель этого противостояния сыграет с норвежским "Будё-Глимт".

С 56 очками в 22 матчах RFS является лидером чемпионата Латвии, а "Ларн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Северной Ирландии, набрав 90 очков в 38 играх, став чемпионом страны второй год подряд.

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