Фото, видео 280 км/ч: в Литве пьяные мужчины попали в ДТП на Porsche и чудом избежали гибели

По данным полиции, происшествие было зарегистрировано 8 июля в 8:40. Очевидцы поделились кадрами, на которых видны последствия аварии. "На въезде в Паневежис пьяные мужчины, ехавшие на скорости 280 км/ч, вылетели в кювет", - прокомментировали происшествие очевидцы.

По данным полиции Паневежиса, после аварии в больницу были доставлены трое мужчин, утверждающих, что они были пассажирами. По предварительной информации, водитель скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскивается.

К счастью, машина ни с кем не столкнулась, иначе последствия могли быть гораздо серьезнее.

Видео: Место ДТП

В полиции сообщили, что автомобиль Porsche Panamera вылетел с дороги в селе Шилачи, возможно, из-за несоблюдения безопасной скорости движения. Трое нетрезвых пассажиров - мужчины 1972 года рождения и 1976 года рождения (у обоих - 2,80 промилле алкоголя в крови), а также мужчина 1980 года рождения (не определено промилле) - с травмами доставлены в больницу Паневежиса. Личность водителя устанавливается.

15min получила следующее сообщение очевидцев: "Мы с мужем ехали на работу в 08:47, когда заметили шлейф дыма и автомобиль Porsche в кювете на дороге Каунас - Паневежис (недалеко от Паневежиса). Четверо пьяных мужчин, избежавших тяжелого ДТП, двигаясь на скорости 280 км/ч (признался один из пассажиров), повсюду был дым. Когда водитель увидел, что мы остановились, чтобы вызвать полицию, он побежал в кусты. Мужчина на переднем пассажирском сиденье заявил, что машину вел "мошенник из Мариямполе".

Фото: 15min.lt

"Страшно представить, чем бы закончилась поездка на работу, если бы мы оказались там раньше. Наверное, никто из пассажиров автомобиля не выжил бы при ударе. Печально, что люди не только не ценят собственную жизнь, но и подвергают опасности окружающих. К счастью, на этот раз все закончилось благополучно", - отметила читательница 15min.

Фото: 15min.lt

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