На Олимпийских играх в Париже Латвию будут представлять 29 спортсменов. Среди этих спортсменов наименее известна широкой публике прыгунья в воду Джея Делания Патрика, имеющая паспорт Латвии и США. Под латвийским флагом она выступает относительно недавно, и это будут самые крупные соревнования в ее карьере.

Латвия никогда раньше не была представлена ​​на Олимпийских играх в соревнованиях по прыжкам в воду. До дебюта осталось совсем немного.

В бассейне для прыжков будет развеваться латвийский флаг, и в этом прямая заслуга 22-летней Патрики, которая занимается прыжками всего семь лет. До этого она занималась спортивной гимнастикой, но в 15 лет повредила спину и была вынуждена уйти из этого вида спорта. Тогда она обратилась к прыжкам в воду.

Во время войны дед Патрики эмигрировал в США, и он поощрял своих потомков и внуков поддерживать связь с Латвией. Именно он хотел, чтобы Латвия и латышскость не были потеряны и эта связь передавалась из поколения в поколение...