Интересная статистика, в которой латвийский хоккеист занял 3-е место во всей НХЛ

Ветеран латвийского хоккея Земгус Гиргенсонс играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2012 года. За это время он накопил большое количество игр, отметившись в одной из колонок статистики. Трудно сказать, положительно ли...
Гиргенсонс, давний игрок "Баффало Сейбрз", провел в команде 10 сезонов, прежде чем присоединиться к "Тампа-Бэй Лайтнинг". За это время он сыграл 688 игр, забросил в ворота 89 шайб и сделал 99 результативных передач.
За эти десять лет Гиргенсонсу ни разу не удалось выйти в плей-офф НХЛ. На данный момент в лиге есть только два игрока, которые сыграли больше игр в престижной лиге, не участвуя в Кубке Стэнли.
Бывший товарищ Гиргенсонса по команде Джефф Скиннер играет в НХЛ с 2010 года. За это время он сыграл 1006 игр в регулярном сезоне, но ни разу в плей-офф.
Финский хоккеист Расмус Ристолайнен в вышеупомянутой статистике также расположился выше латвийца.
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