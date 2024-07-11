Интересная статистика, в которой латвийский хоккеист занял 3-е место во всей НХЛ

Гиргенсонс, давний игрок "Баффало Сейбрз", провел в команде 10 сезонов, прежде чем присоединиться к "Тампа-Бэй Лайтнинг". За это время он сыграл 688 игр, забросил в ворота 89 шайб и сделал 99 результативных передач.

За эти десять лет Гиргенсонсу ни разу не удалось выйти в плей-офф НХЛ. На данный момент в лиге есть только два игрока, которые сыграли больше игр в престижной лиге, не участвуя в Кубке Стэнли.

Бывший товарищ Гиргенсонса по команде Джефф Скиннер играет в НХЛ с 2010 года. За это время он сыграл 1006 игр в регулярном сезоне, но ни разу в плей-офф.

Финский хоккеист Расмус Ристолайнен в вышеупомянутой статистике также расположился выше латвийца.

Большинство игр в НХЛ без участия в Кубке Стэнли Фото: STATISTIKA

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