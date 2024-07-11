"Ауда" и "Лиепая" провели первые матчи в еврокубках

В первом матче первого раунда квалификации Лиги конференций латвийский футбольный клуб "Ауда" обыграл команду "Б-36 Торсхавн" с Фарерских островов. Матч прошёл в Риге и завершился победой "Ауды" со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились нигериец Абдулрахман Тайво (12-я минута) и ивуариец Абдул Кадер Траоре (85-я).

Ответный матч состоится 18 июля в Турсхавне. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй отборочный раунд, а для проигравшей команды сезон еврокубков будет завершён. Победитель этого противостояния сыграет с командой "Клифтонвилл" из Северной Ирландии.

"Ауда" в данный момент занимает шестое место в чемпионате Латвии с 25 очками в 22 играх, а "Б-36 Торсхавн" занимает пятое место в чемпионате Фарерских островов с 23 очками в 16 матчах.

Футбольный клуб "Лиепая" в первом матче первого раунда квалификации Лиги конференций на своём поле сыграл вничью с фарерской командой "Вуйчингур" - 1:1.

На 21-й минуте голкипер "Лиепаи" Владислав Куракин ошибся на выходе и Поуль Кадльсберг вывел вперёд гостей. В продолжении матча опасных моментов у ворот Куракина становилось всё больше, но на 55-й минуте после первого углового лиепайской команды счёт стал равным - точным ударом головой отметился Марко Симич.

Ответный матч состоится 18 июля в Лейрвике. Победитель этого противостояния сыграет с командой "Гент" из Бельгии.

"Лиепая", которая получила возможность выступать в квалификации Лиги конференций, когда "Валмиера" не получила лицензию УЕФА, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Латвии - 15 очков в 22 матчах. "Вуйчингур" после 16 матчей находится на первой позиции в местном первенстве.

Напомним, футбольный клуб "Рига" начнёт соревнования со второго отборочного раунда, в котором встретится с польским клубом "Шлёнск" из Вроцлава.

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