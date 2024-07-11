В пятницу во многих местах Латвии ожидаются дожди

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое грозовое предупреждение для большей части страны, действующее до 2 часов ночи, а в западной части страны с 16:00 до 20:00 четверга действует красное грозовое предупреждение о чрезвычайно сильных ливнях.

Также возможен крупный град и порывы ветра до 20-24 метров в секунду.

Ночью ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха понизится до +16...+21 градуса.

В пятницу облачность уменьшится и выглянет солнце. Во многих районах Восточной Латвии в первой половине дня по-прежнему ожидаются дожди.

Температура поднимется до +23...+28 градусов при слабом западном-северо-западном ветре, а на большей части побережья не превысит +20...+22 градусов.

В Риге вечером в четверг, 11 июля, возможны грозы с очень сильным дождем, что может вызвать временные наводнения. В пятницу, 12 июля, существенных осадков не ожидается, а во второй половине дня погода станет более солнечной.

Ночью будет дуть легкий ветер переменного направления, температура воздуха опустится до +18...+19 градусов, а днем легкий северо-западный ветер сменится на северный и воздух прогреется до +25 градусов, у моря - максимум до +22 градусов.

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