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Житель Эстонии откровенно о купленном электромобиле: сразу берите обычную машину в придачу

Эркки Эрилайд
, журналист
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Сеть зарядных станций для электромобилей быстро расширяется, но, по мнению многих, возможностей для зарядки все еще слишком мало.
Сеть зарядных станций для электромобилей быстро расширяется, но, по мнению многих, возможностей для зарядки все еще слишком мало. Фото: Ants Liigus

Продажи электромобилей как в Эстонии, так и в Европе идут через пень колоду. В Эстонии продажи новых электромобилей в этом году, вероятно, останутся на том же уровне, что и в прошлом году, а в Европе за год продажи упали на одну десятую, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Ольга Лебедева

Несколько лет назад Марко приобрел маленький электромобиль более чем за 30 000 евро. По его словам, машина на аккумуляторе, безусловно, обеспечивает значительную экономию на энергозатратах, но очевидно, что многим семьям все-таки необходим в дополнение и "обычный автомобиль".

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