Житель Эстонии откровенно о купленном электромобиле: сразу берите обычную машину в придачу

Сеть зарядных станций для электромобилей быстро расширяется, но, по мнению многих, возможностей для зарядки все еще слишком мало.

Продажи электромобилей как в Эстонии, так и в Европе идут через пень колоду. В Эстонии продажи новых электромобилей в этом году, вероятно, останутся на том же уровне, что и в прошлом году, а в Европе за год продажи упали на одну десятую, сообщает Rus.Postimees.