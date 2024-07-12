Продажи электромобилей как в Эстонии, так и в Европе идут через пень колоду. В Эстонии продажи новых электромобилей в этом году, вероятно, останутся на том же уровне, что и в прошлом году, а в Европе за год продажи упали на одну десятую, сообщает Rus.Postimees.
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Житель Эстонии откровенно о купленном электромобиле: сразу берите обычную машину в придачу
Перевод: Ольга Лебедева
Несколько лет назад Марко приобрел маленький электромобиль более чем за 30 000 евро. По его словам, машина на аккумуляторе, безусловно, обеспечивает значительную экономию на энергозатратах, но очевидно, что многим семьям все-таки необходим в дополнение и "обычный автомобиль".