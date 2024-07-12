"Больше всего пострадала зеленая зона". В Бауске пройдет заседание об ущербе от урагана

В пятницу, 12 июля, в 8 часов утра в Бауске пройдет оперативное заседание по вопросу ущерба, нанесенного ураганом, и предотвращения его последствий, сообщает Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM).
Президент латвии Эдгар Ринкевич связался с председателем Бауского края Айваром Окманисом из Вашингтона и обсудил масштабы ущерба, нанесенного ураганом.
Telefonsarunā ar Bauskas novada priekšsēdētāju Aivaru Okmani pārrunāju vētras postījumu apmēru un to novēršanas gaitu. Vēlu spēku un izturību novada iedzīvotājiem! Rūpīgi sekoju līdzi notikumu attīstībai, atrodoties NATO samitā Vašingtonā.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 11, 2024
Во встрече также примет участие представитель VARAM.
Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.
Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.
В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов сказал, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша манежа стадиона.
Уже сообщалось, что в четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона.
По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.
По данным Latvijas valsts ceļi, в четверг вечером между Бауской и Церауксте были зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.
Видео: Молодежь в Бауске ликвидирует ущерб от урагана
Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали.
Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.
По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.
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По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работали светофоры, что привело к пробкам.
Напомним, в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.
К вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.
В Курземе красное предупреждение, было отменено, но предупреждение оранжевого уровня оставалось в силе.
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