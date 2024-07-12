"Больше всего пострадала зеленая зона". В Бауске пройдет заседание об ущербе от урагана

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

По данным Latvijas valsts ceļi, в четверг вечером между Бауской и Церауксте были зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Видео: Молодежь в Бауске ликвидирует ущерб от урагана

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

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По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работали светофоры, что привело к пробкам.

Напомним, в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.

К вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.

В Курземе красное предупреждение, было отменено, но предупреждение оранжевого уровня оставалось в силе.

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