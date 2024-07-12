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"Больше всего пострадала зеленая зона". В Бауске пройдет заседание об ущербе от урагана

rus.tvnet.lv
Обновлено 12 июля 2024, 08:39
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В пятницу, 12 июля, в 8 часов утра в Бауске пройдет оперативное заседание по вопросу ущерба, нанесенного ураганом, и предотвращения его последствий, сообщает Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM).

Президент латвии Эдгар Ринкевич связался с председателем Бауского края Айваром Окманисом из Вашингтона и обсудил масштабы ущерба, нанесенного ураганом.

Во встрече также примет участие представитель VARAM.

Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов сказал, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша манежа стадиона.

Уже сообщалось, что в четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона. 

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

По данным Latvijas valsts ceļi, в четверг вечером между Бауской и Церауксте были зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Видео: Молодежь в Бауске ликвидирует ущерб от урагана

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

Видео: Непогода в Вецлайценской волости

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работали светофоры, что привело к пробкам.

Напомним, в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.

К вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.

В Курземе красное предупреждение, было отменено, но предупреждение оранжевого уровня оставалось в силе.

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