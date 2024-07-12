"Понадобится помощь государства". В Бауске прошло заседание об ущербе от урагана

О последствиях урагана в Бауске

Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов сказал, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша манежа стадиона.

Уже сообщалось, что в четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона.

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

По данным Latvijas valsts ceļi, в четверг вечером между Бауской и Церауксте были зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

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Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.