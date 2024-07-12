VARAM выделит необходимую поддержку самоуправлению Бауски для восстановления после урагана

У одного дома повреждена крыша, у другого - сарай.
Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.
Жители могут подать заявку лично или в электронном виде, указав адрес дома, описав ситуацию и, по возможности, приложив фотографии повреждений.
По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени невозможно было что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.
С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.
Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.
О последствиях урагана в Бауске
Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.
Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.
В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов отметил, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша арены стадиона.
Уже сообщалось, что в четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона.