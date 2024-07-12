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VARAM выделит необходимую поддержку самоуправлению Бауски для восстановления после урагана

rus.tvnet.lv LETA
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Обновлено 12 июля 2024, 15:04
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  • VARAM выделит необходимую поддержку самоуправлению для восстановления после урагана
  • Жители начинают просить помощь в ликвидации последствий бури
  • В Бауском крае не будет объявлен режим чрезвычайной ситуации

В пятницу, 12 июля, в 8 часов утра в Бауске прошло экстренное заседание по вопросу ущерба, нанесенного ураганом, и предотвращения его последствий. Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) окажет необходимую поддержку самоуправлению Бауского края для покрытия ущерба, нанесенного ураганом, сообщило позднее VARAM.

"Мы готовы помочь жителям Бауского края и самоуправлению. Ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями, достаточно серьезный, больше всего он затрагивает центр города Бауска. Понятно, что восстановление зданий и другой инфраструктуры должно идти быстро, поэтому VARAM поддержит самоуправление в запросе непредвиденных средств", - говорит министр Инга Берзиня (СП).

VARAM напоминает, что органы местного самоуправления имеют возможность подать заявку на выделение средств из госбюджета по программе "Средства на непредвиденные расходы".

В пятницу, 12 июля, в 8 часов утра в Бауске прошло экстренное заседание по вопросу ущерба, нанесенного ураганом, и предотвращения его последствий. Бауске потребуется помощь государства в ликвидации последствий урагана, сообщил агентству LETA после экстренного совещания исполнительный директор самоуправления Ивар Романов.

На встрече присутствовал также представитель VARAM, с которым обсуждался точный порядок предоставления информации об ущербе, фотодокументации и т. д.

Точная сумма ущерба пока не известна, так как информация об ущербе еще собирается.

Также ведется работа со страховщиками, поскольку муниципальные объекты, пострадавшие от урагана, застрахованы, в том числе крыша спортивной арены, которая была сорвана и унесена на прилегающую частную территорию.

Исполнительный директор  сообщил, что он встречался с частными владельцами и обсудил возможную помощь муниципалитета в очистке территории.

В общей сложности ураган нанес ущерб десяткам объектов самоуправления.

Коммунальная служба ведет интенсивную работу по скорейшему обследованию крыш поврежденных жилых домов и оперативному проведению ремонтных работ, чтобы защитить здания и их жильцов от попадания дождя в дома.

Романов призвал жителей Бауски быть отзывчивыми и помогать друг другу наводить порядок не только в частной собственности, но и на прилегающих территориях.

Самоуправление постарается сначала обеспечить обрезку, сбор и измельчение срубленных и сломанных стволов деревьев, а затем также распиловку и уборку стволов.

Однако ущерб, как сообщается, настолько велик, что его невозможно устранить быстро, и потребуется оперативное реагирование жителей города на очистку территории.

Исполнительный директор сообщил, что после урагана в Бауском крае не будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич связался с председателем Бауского края Айваром Окманисом из Вашингтона и обсудил масштабы ущерба, нанесенного ураганом.

Жители начинают просить помощь в ликвидации последствий урагана

Сегодня жители Бауского края начали обращаться в самоуправление за помощью в преодолении последствий урагана.

У одного дома повреждена крыша, у другого - сарай.

Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.

Жители могут подать заявку лично или в электронном виде, указав адрес дома, описав ситуацию и, по возможности, приложив фотографии повреждений.

По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени  невозможно было что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.

С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.

Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.

О последствиях урагана в Бауске

Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов отметил, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша арены стадиона.

Уже сообщалось, что в четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона. 

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

По данным Latvijas Valsts ceļi, в четверг вечером между Бауской и Церауксте были зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Видео: Молодежь в Бауске ликвидирует последствия урагана

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

Видео: Непогода в Вецлайценской волости

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работали светофоры, что привело к пробкам.

Напомним, в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.

К вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.

В Курземе красное предупреждение, было отменено, но предупреждение оранжевого уровня оставалось в силе.

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