VARAM выделит необходимую поддержку самоуправлению Бауски для восстановления после урагана

У одного дома повреждена крыша, у другого - сарай.

Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.

Жители могут подать заявку лично или в электронном виде, указав адрес дома, описав ситуацию и, по возможности, приложив фотографии повреждений.

По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени невозможно было что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.

С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.

Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.

О последствиях урагана в Бауске

Больше всего от грозы 11 июля пострадала зеленая зона Бауски, сообщил 12 июля в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Бауски Ивар Романов.

Он подчеркнул, что ветер повалил в городе множество деревьев. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, а сегодня уже рано утром уборочные службы приступили к работе, осознавая весь причиненный ущерб", - сказал Романов.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Романов отметил, что пока рано судить об ущербе, нанесенном ураганом. Были повреждены дорожные знаки и фонарные столбы, сорвана крыша арены стадиона.