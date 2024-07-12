Жители Бауски начинают просить помощи в ликвидации последствий урагана

У одного дома повреждена крыша дома, у другого - сарай.

Также требуется помощь в уборке упавших и поваленных деревьев.

Жители могут подать заявку лично или в электронном виде, указав адрес дома, описав ситуацию и, по возможности, приложив фотографии повреждений.

По словам очевидцев, ураган был ужасным. В течение некоторого времени было невозможно что-либо разглядеть. Шел сильный дождь, ветер "перепутал землю и небо", а листья и ветки деревьев летали по воздуху.

С раннего утра в Бауске ведутся активные работы по устранению последствий урагана и очистке города.

Во многих местах люди уже расчистили и спилили деревья, но их очень много.

Больше всего пострадала от грозы в четверг зеленая зона Бауски, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Баускского края Ивар Романов.

В программе TV3 "900 секунд" Романов заявил, что пока рано судить об ущербе, причиненном ураганом. Он отметил, что повреждены дорожные знаки, фонарные столбы, было нарушено подключение к интернету.

Сорвана крыша манежа стадиона, сильно пострадал сад Карпа." Фактически парка больше нет", - сказал заместитель председателя думы Баускского края Айвар Мачекс.

Размыта дорога возле моста через Мусу, повреждена крыша школы. От ветра также пострадали многие частные дома, и жителям потребуется помощь.

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