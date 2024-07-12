Фото Ралли Латвии: в Старом городе прошла встреча с пилотами

Мероприятие состоялось за неделю до официальной церемонии открытия этапа WRC в Риге. На нем можно было увидеть раллийные автомобили латвийских пилотов, а в Старой Риге были проведены показательные заезды, после которых состоялся символический переезд через Каменный мост и групповое фото на Дамбе AB.

Можно было увидеть автомобиль класса Rally 1, на котором Мартиньш Сескс и Ренарс Францис выступят на соревнованиях. На Ратушной площади находились и автомобили Rally 2 других латвийских пилотов.

Также во время мероприятия состоялись финальные заезды киберспортивного турнира X3000 LV Virtual Rally Challenge.

Первый в истории этап WRC пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Диенвидкурземском крае.

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