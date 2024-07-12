Пт, 12.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Домбровскис откажется от мандата депутата Европарламента

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис Фото: LETA

Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), избранный в Европейский парламент (ЕП) и до сих пор занимающий пост исполнительного директора Европейской комиссии (ЕК), направил в Центральную избирательную комиссию заявление о сложении с себя полномочий евродепутата, сообщила агентству LETA советник комиссара Майя Целминя.

11 июня Кабинет министров принял решение в третий раз выдвинуть Домбровскиса в состав Еврокомиссии. Европарламент и Екрокомиссия несовместимы, поэтому Домбровскис должен был решить, начать ли ему работу в Европараменте и уйти в отставку с поста комиссара, дождавшись осенью процедуры утверждения в кресле евродепутата, куда он может вернуться, если процесс по каким-то причинам не состоится, или же сразу отказаться от мандата евродепутата и баллотироваться на третий срок в качестве комиссара.

Домбровскис выбрал второй вариант.

Целминя отметила, что Домбровскис будет присутствовать на первом пленарном заседании нового состава ЕП, когда 18 июля состоятся дебаты и голосование по кандидатуре президента Еврокомиссии, чтобы поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок, но права голоса у него не будет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти