Домбровскис откажется от мандата депутата Европарламента

11 июня Кабинет министров принял решение в третий раз выдвинуть Домбровскиса в состав Еврокомиссии. Европарламент и Екрокомиссия несовместимы, поэтому Домбровскис должен был решить, начать ли ему работу в Европараменте и уйти в отставку с поста комиссара, дождавшись осенью процедуры утверждения в кресле евродепутата, куда он может вернуться, если процесс по каким-то причинам не состоится, или же сразу отказаться от мандата евродепутата и баллотироваться на третий срок в качестве комиссара.