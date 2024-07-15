Премьера в Риге: фильм "Лимонов. Баллада", в котором снимались рижане

Фильм Кирилла Серебренникова "Лимонов. Баллада", съемки которого проходили в Риге, будет показан 25 сентября в программе кинофестиваля "Балтийская жемчужина".
Секс - это политика, а политика - это секс в безрассудно прекрасном, провокационном, захватывающем англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова.
Фильм начал свое триумфальное шествие по мировым экранам с успешного старта в основной конкурсной программе Каннского фестиваля.
Сценарий был написан Павлом Павликовским, Беном Хопкинсом и Кириллом Серебренниковым по книге французского писателя Эммануэля Каррера.
Кирилл Серебренников принципиально называет фильм "балладой", а не байопиком, поскольку он основан на "вымышленном романе-биографии".
"Это не биография Лимонова. Наш фильм - экранизация книги, взгляд на Лимонова глазами западного интеллектуала.
Я снимал кино про выдуманного отчасти персонажа, который состоит из лирических героев его книг... Поэтому для меня было важно слово "баллада" в подзаголовке... Это человек, у которого есть внутренняя драма, внутренняя боль, хрупкость, уязвимость: он поэт. Но при этом есть все то, за что его и любят, и ненавидят, и воспринимают как культовую фигуру…" - рассказал Кирилл Серебренников в интервью кинокритику Антону Долину.
В то время как политика у Лимонова неотделима от его распутного гедониста, фильм Серебренникова, снятый с потрясающим удовольствием, - скорее приятная романтическая одиссея, чем политическое исследование.
Причудливая карьера Эдуарда Лимонова - от писателя-эмигранта-мятежника в Нью-Йорке до лидера воинствующей политической группы - рассказана с воодушевлением, юмором и присущей режиссеру театральностью.
Театральная условность, заложенная в самом режиссерском методе Серебренникова, находит в "Лимонове" свой кинематографический эквивалент.
Роль писателя и политика Эдуарда Лимонова сыграл известный британский актер Бен Уишоу, а Нью-Йорк 1970-х снимался в Риге 2022 года. Все начинается в Харькове, где молодой Савенко еще не придумал себе яркий творческий псевдоним, работает на заводе, но очень хочет прославиться на весь Союз благодаря своим талантливым и жестким стихам. В поисках лучшей жизни он переезжает в Москву, становится своим в модной творческой тусовке, которая, по его мнению, недостойна его талантов, встречает шикарную девушку и, наконец-то обратив на себя внимание КГБ, от греха подальше переезжает в США, где, по его представлениям, его ждут признание, богатство и новая жизнь…
Атмосферная, роскошно смонтированная, страстная и зрелищная картина завораживает зрителей и держит в эмоциональном напряжении до финальных титров.
Критики единодушно отметили, что "Лимонов" - один из самых оригинальных и чувственных фильмов кинорежиссера, "бодрый, дерзкий, с похотью и вызовом в каждом кадре".
Премьера фильма состоится 25 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Билеты уже в продаже.
Видео: Трейлер фильма "Лимонов. Баллада"
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