Премьера в Риге: фильм "Лимонов. Баллада", в котором снимались рижане

Роль писателя и политика Эдуарда Лимонова сыграл известный британский актер Бен Уишоу, а Нью-Йорк 1970-х снимался в Риге 2022 года. Все начинается в Харькове, где молодой Савенко еще не придумал себе яркий творческий псевдоним, работает на заводе, но очень хочет прославиться на весь Союз благодаря своим талантливым и жестким стихам. В поисках лучшей жизни он переезжает в Москву, становится своим в модной творческой тусовке, которая, по его мнению, недостойна его талантов, встречает шикарную девушку и, наконец-то обратив на себя внимание КГБ, от греха подальше переезжает в США, где, по его представлениям, его ждут признание, богатство и новая жизнь…