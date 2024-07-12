В субботу вновь возможна сильная гроза

Ближайшей ночью ожидается незначительная и переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

Первые дождевые облака с юга могут достичь Латвии в субботу утром. День будет частично пасмурным, во многих районах пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозами, немного усилится восточный ветер.

Самые объемные грозовые облака ожидаются вечером, они будут двигаться с юга на север, северо-восток. В некоторых районах пройдут очень сильные дожди, которые могут затопить улицы, также возможен крупный град и сильные порывы ветра.

Максимальная температура воздуха в субботу составит +21...+27 градусов, на юго-востоке страны столбики термометров могут подняться до +29 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

В Риге ожидается переменная облачность, в ночные и утренние часы без осадков, днем возможен кратковременный дождь, вечером вероятны сильные ливни с грозами. Ночью будет дуть слабый ветер и температура воздуха понизится до +16...+17 градусов, днем умеренный ветер будет дуть с востока, воздух прогреется до +26 градусов.

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