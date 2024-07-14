Каллас и Орбан на саммите НАТО поспорили из-за Украины

По окончании саммита НАТО премьер-министр Кая Каллас призналась эстонским журналистам, что вступила в спор со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, как установить мир в Украине, сообщает Rus.Postimees.
Разногласия возникли на заключительном рабочем заседании саммита, то есть на Совете НАТО-Украина, в котором также принимала участие делегация воюющей страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
"Позиция Орбана заключалась в том, что Украина не должна вступать в НАТО. Я получила слово сразу после него и смогла опровергнуть эти утверждения, - рассказала Каллас. - Он привел в пример различные вступления в НАТО, что сейчас все иначе. Я возразила ему и сказала, что это лишь показывает, что НАТО на самом деле является миротворцем. Где есть НАТО, там нет войны".