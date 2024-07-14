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В Дональда Трампа выстрелили во время предвыборного ралли

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Дональд Трамп, которого уводят сотрудники Секретной службы
Дональд Трамп, которого уводят сотрудники Секретной службы Фото: Twitter/spectatorindex

В экс-президента США Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видео видны кровавые следы на его лице.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал кулаком.

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо.

На данный момент детали нападения и степень ранения Дональда Трампа неизвестны.

По неподтвержденной информации некоторых источников, пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и зацепила ухо. После происшествия трансляция митинга была прекращена. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным.

Напомним, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются 45-й президент США Дональд Трамп от республиканской партии и действующий президент США Джо Байден от демократической партии.

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