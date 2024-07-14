Силиня в воскресенье посетит финал чемпионата Европы по футболу в Германии

Силиню пригласили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Латвийская федерация футбола. В Берлине Силиня встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и другими представителями ассоциации.

Напомним, что в финале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Испании. Финальный матч пройдет 14 июля, в 22:00 по рижскому времени.

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