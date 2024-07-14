ВМС Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей

В субботу поступила информация от Эстонского объединенного координационного центра морского и воздушного поиска и спасания (JRCC Tallinn) о пропавших в море двух людях, которые находились на водных мотоциклах по пути из Калтене на остров Роню.

Последнее известное местонахождение водных мотоциклистов и расчетный поисково-спасательный район находятся в территориальных водах Эстонии, в связи с чем управление поисково-спасательной операцией осуществляет JRCC Tallinn.

После получения информации на основании межгосударственного договора о сотрудничестве в случаях поиска и спасения людей в море латвийская сторона незамедлительно назначила на место происшествия патрульный корабль морских сил Р-09 "Резекне".

Поиски пропавших ведут этот патрульный корабль и поисково-спасательные отряды Эстонии.

В субботу во время поисковых работ вертолет, назначенный JRCC Tallinn, обнаружил в море два водных мотоцикла без людей. Людей до сих пор не нашли, но поисково-спасательная операция продолжается.

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