Латвийские пляжные волейболисты завоевали бронзу на чемпионате Европы U-18

В полуфинале - латвийские спортсмены, посеянные четвертыми на турнире, проиграли волейболистами из Италии со счетом 0:2 (17:21, 16:21)

В борьбе за бронзу латвийцы одержали победу со счетом 2:0 (23:21, 21:18) над французскими спортсменами.

Волейболистки Беате Рунце/Марта Гинтере (18-е место) потерпели поражение в единственной игре турнира за 9-16 место в турнире среди девушек и завершили чемпионат на разделенной 13-й позиции.

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