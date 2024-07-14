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Латвийские пляжные волейболисты завоевали бронзу на чемпионате Европы U-18

rus.tvnet.lv
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Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 14 июля, латвийские пляжные волейболисты Ральф Андреев и Эдуард Дуденс завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в категории до 18 лет в Грузии.

В полуфинале - латвийские спортсмены, посеянные четвертыми на турнире, проиграли волейболистами из Италии со счетом 0:2 (17:21, 16:21) 

В борьбе за бронзу латвийцы одержали победу со счетом 2:0 (23:21, 21:18) над французскими спортсменами.

Волейболистки Беате Рунце/Марта Гинтере (18-е место) потерпели поражение в единственной игре турнира за 9-16 место в турнире среди девушек и завершили чемпионат на разделенной 13-й позиции.

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