Стали известны победители Уимблдона-2024

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде, в финале обыграв седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини - 6:2, 2:6, 6:4.

Это второй титул на турнире "Большого шлема" в карьере 28-летней чешки - первый свой трофей она выиграла в 2021 году на "Ролан Гаррос". У Крейчиковой также есть семь титулов на турнирах "Большого шлема" в парном разряде и три - в миксте.

Чешка заработала 2000 рейтинговых очков и 3,5 миллиона долларов призовых, за счёт чего вернётся в топ-10 (на 10-ю строчку). Паолини по итогам Уиблдона станет пятой ракеткой мира.

В мужском одиночном разряде победу одержал испанец Карлось Алькарас (3-я ракетка мира), который в финале победил серба Новака Джоковича, который является вторым номером рейтинга ATP - 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

21-летний Алькарас второй год подряд победил Джоковича в финале лондонского "Большого шлема" и выиграл четвёртый "мэйджор" в карьере. На его счету также есть титулы на "Ролан Гаррос" (2024) и US Open (2022).

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" (24). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз.

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