Испания выиграла Евро-2024!

Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в решающем матче команду Англии.
Матч прошёл на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой сборной Испании со счётом 2:1.
Испанцы в первые 45 минут больше контролировали мяч и играли в атакующий футбол, а англичане больше были сосредоточены на оборонительных действиях. Единственный удар в створ ворот был нанесён в компенсированное время, когда Фил Фоден пробил в ближний угол, но мяч полетел точно в руки испанскому вратарю Унаю Симону.
Первый удар испанцев в створ ворот случился на 47-й минуте и он сразу оказался голевым - Нико Уильямс получил передачу от Ламина Ямаля на краю штрафной и в касание ударил точно в угол ворот Джордана Пикфорда. Для 17-летнего Ямаля эта голевая передача стала четвёртой на Евро-2024.
На 73-й минуте англичане сравняли счёт благодаря Коулу Палмеру, который вышел на замену за три минуты до этого. Англичане провели классную контратаку и Палмер, не входя в штрафную ударил в касание в дальний угол.
Победный гол испанцы забили на 86-й минуте - Марк Кукурелья с левого фланга прострелил в центр к линии вратарской, Микель Ойарсабаль выиграл позицию у Гехи и с близкого расстояния отправил мяч мимо Пикфорда.
Галерея: Финал Евро-2024
Отметим, что это четвёртая победа на Евро для испанской сборной - лучший результат в истории. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Трижды чемпионат Европы выигрывала сборная Германии, по 2 раза - команды Италии и Франции.
Кроме того, сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир - 15. У Франции в 1984 году было 14 мячей.
Англия не побеждает на чемпионатах мира и Европы в течение 58 лет. Единственный крупный международный турнир, выигранный англичанами - домашний чемпионат мира 1966 года. Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы. В финале Евро-2020 англичане по пенальти уступили сборной Италии.
Cледующий чемпионат Европы пройдёт в 2028 году в Великобритании - на полях Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.
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