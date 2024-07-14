Испания выиграла Евро-2024!

Матч прошёл на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой сборной Испании со счётом 2:1.

Испанцы в первые 45 минут больше контролировали мяч и играли в атакующий футбол, а англичане больше были сосредоточены на оборонительных действиях. Единственный удар в створ ворот был нанесён в компенсированное время, когда Фил Фоден пробил в ближний угол, но мяч полетел точно в руки испанскому вратарю Унаю Симону.

Первый удар испанцев в створ ворот случился на 47-й минуте и он сразу оказался голевым - Нико Уильямс получил передачу от Ламина Ямаля на краю штрафной и в касание ударил точно в угол ворот Джордана Пикфорда. Для 17-летнего Ямаля эта голевая передача стала четвёртой на Евро-2024.

На 73-й минуте англичане сравняли счёт благодаря Коулу Палмеру, который вышел на замену за три минуты до этого. Англичане провели классную контратаку и Палмер, не входя в штрафную ударил в касание в дальний угол.