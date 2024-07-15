Швейцария обвинила российского дипломата в шпионаже и попытке покупки оружия в обход санкций

Федеральная прокуратура Швейцарии выдала ордер на арест российского дипломата по делу о шпионаже и нарушении санкционного режима, пишет Swiss Info. Имя человека не называется, однако известно, что он уже покинул страну.
По данным правозащитных учреждений, упомянутое лицо, которое было официально аккредитовано как дипломат, проводило разведывательные действия с целью получить оружие и другие "потенциально опасные материалы". По этому делу привлечены еще два человека, подданство и статус которых не уточняются.
МИД Швейцарии по просьбе прокуратуры уже лишил российского дипломата дипломатического иммунитета. Таким образом, если он вернется в Швейцарию, то незамедлительно будет арестован.
Издание Tages-Anzeiger сообщило, что дипломат работал в российском посольстве в Берне и какое-то время за ним следили швейцарские службы безопасности. Он покинул страну, когда был обвинен в нарушении федерального закона касательно применения санкций и контроля за оборотом военных товаров.
В Берне российского посла Сергея Гармонина не вызывали "на ковер", сообщили газете источники в МИД - вопрос решался конфиденциально "по другим каналам". Уже после возбуждения уголовного дела правоохранительные органы провели обыски в нескольких кантонах Швейцарии.
Швейцария соблюдает военный нейтралитет, поэтому не поставляет оружие Украине и запрещает реэкспортировать его и другим странам. Однако страна присоединилась к экономическим санкциям ЕС против России.
В мае, в преддверии мирного саммита, швейцарские парламентарии потребовали от правительства усилить борьбу со шпионами на фоне растущего числа доказательств присутствия российских агентов на Западе. В 2023 году глава Федеральной разведывательной службы Кристиан Дуси заявил, что Швейцария лидирует в Европе по числу российских агентов под прикрытием. По его оценкам, около трети из 220 сотрудников местной российской дипломатической миссии были российскими агентами под прикрытием.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны Европы выдворили в целом около 600 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Российская разведка теперь активно обновляет свою шпионскую сеть, вербуя людей на местах, сообщило Федеральное бюро по защите конституции Германии, указав, что для этих целей все чаще используются шантаж и взяточничество.
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