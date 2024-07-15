Швейцария обвинила российского дипломата в шпионаже и попытке покупки оружия в обход санкций

По данным правозащитных учреждений, упомянутое лицо, которое было официально аккредитовано как дипломат, проводило разведывательные действия с целью получить оружие и другие "потенциально опасные материалы". По этому делу привлечены еще два человека, подданство и статус которых не уточняются.

МИД Швейцарии по просьбе прокуратуры уже лишил российского дипломата дипломатического иммунитета. Таким образом, если он вернется в Швейцарию, то незамедлительно будет арестован.

Издание Tages-Anzeiger сообщило, что дипломат работал в российском посольстве в Берне и какое-то время за ним следили швейцарские службы безопасности. Он покинул страну, когда был обвинен в нарушении федерального закона касательно применения санкций и контроля за оборотом военных товаров.

В Берне российского посла Сергея Гармонина не вызывали "на ковер", сообщили газете источники в МИД - вопрос решался конфиденциально "по другим каналам". Уже после возбуждения уголовного дела правоохранительные органы провели обыски в нескольких кантонах Швейцарии.