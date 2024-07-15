Сборная Аргентины в 16-й раз победила на Копа Америка

Сборная Аргентины победила Колумбию со счетом 1:0 (0:0, 0:0), одержав победу второй раз подряд.

Единственный гол на 112-й минуте матча забил Лаутаро Мартинес.

Аргентина завершила матч без своего лидера Лионеля Мессии, который на 64-й минуте игры был заменен из-за травмы.

В этом матче, который из-за проблем со зрителями начался с задержкой в 1 час и 22 минуты, Аргентина завоевала третий титул победителя крупных соревнований подряд: в 2021 году сборная победила на Копа Америка, в 2022 году - на чемпионате мира - и повторила достижение Испании, которая одерживала победы на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов и чемпионате мира 2010 года.

Аргентина также прервала 28-матчевую беспроигрышную серию Колумбии, которая началась после поражения от Аргентины в феврале 2022 года.

Месси в возрасте 37 лет провел свой 39-й и, возможно, последний матч на Копа Америка, забив на этом турнире один гол. Он остался на площадке после полученной в первом тайме травмы лодыжки, однако посмотрел на скамейку запасных сразу же после падения во втором тайме. Уходя с поля, он снял правую бутсу, так как лодыжка опухла.

Начало матча было отложено после проблем с контролем зрителей за пределами стадиона, включая толпы фанатов, перелезающих через ограждения.

На предыдущем Копа Америка три года назад также победила Аргентина, которая в финале со счетом 1:0 обыграла Бразилию.

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