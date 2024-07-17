Время огурцов! Как этот овощ может быть полезен для здоровья и красоты?

Сезон огурцов начался - и вот что нужно знать об этом чудесном овоще: почему он очень полезен в жаркую погоду, почему желателен в рационе и какой вклад он вносит в наше здоровье и красоту!
Огурец - овощ с очень древней историей
Оказывается, огурец ценился еще с далекого прошлого. Родиной огурцов считается Индия, где их выращивают с 3-го тысячелетия до нашей эры. Также были найдены доказательства того, что огурец изображался даже на древнеегипетских рисунках и греческих монастырских фресках. Все это подтверждает, что люди издавна поняли полезные свойства огурца как овоща для хорошего самочувствия и здоровья человека.
Из чего же состоит зеленый огурец?
Огурцы содержат 97% воды, 3% клетчатки, а также минералы: калий, натрий, кальций, фосфор и хлор.
Вместе с сертифицированным фармацевтом Apotheka Амандой Озолиней мы расскажем, почему стоит есть огурец!
1. Восстанавливает организм и выводит токсины
"Как мы уже могли догадаться, на Востоке давно поняли, что огурец прекрасно может заменить воду, когда воды нет, но много тепла. Огурец прекрасно освежает и способен снабжать организм необходимым количеством воды, потому что его состав на 95-97% состоит из воды", - объясняет фармацевт. Дольки огурца также являются хорошей добавкой к питьевой воде. "Стабильная ценность - огурцы в основном не вызывают аллергии, подходят практически любому человеку, имеют мягкий свежий вкус и легкий летний запах", - отмечает фармацевт.
Наряду с этим хорошим свойством, огурец также является отличным средством детоксикации, способным выводить токсины из организма.
2. Огурец - источник витаминов
Хотя и может показаться, что овощ, на 97% состоящий из воды, вообще не может содержать витаминов, это заблуждение. "В огурце содержится суточная доза витаминов, а присутствующие там витамины А, В, С принесут пользу иммунитету. В зеленом овоще также содержится много важных для организма микроэлементов: калий, натрий, кальций, фосфор, а также хлор. Огурец также источник йода", - говорит фармацевт. Как подчеркивает Аманда Озолиня, важным составным огурца является фермент эрепсин. "Он расщепляет белки и очищает кишечный тракт от вредных бактерий. Это потому, что огурец содержит много воды, которая необходима в этом процессе, так как с помощью нее мы можем легко усваивать множество биологически активных веществ", - поясняет фармацевт.
3. Польза огурца для здоровья
Огурец и огуречный сок могут помочь:
- очистить кровь;
- вывести токсины;
- лечить воспаления суставов;
- регулировать обмен веществ и деятельность желез;
- обновить клетки;
- нормализовать кровяное давление;
- при ревматизме;
- при похмелье;
- освежить дыхание;
- уменьшить боль и отек при солнечных ожогах;
- снизить стресс, усталость и апатию.
Прекрасная идея!
Полезные бактерии можно усвоить не только при употреблении квашеной капусты, но и при ферментации любых сезонных продуктов, например: нарежьте на дольки огурцы, плотно сложите их в банке, залейте соленой водой (2 чайные ложки соли на 500 мл), поставьте груз и оставьте при комнатной температуре на три дня - чтобы пузырилось и бродило. После этого закройте банку крышкой, отправьте ее в холодильник, и уже через месяц вы сможете порадовать свою микробиоту ферментированными огурцами.
4. Огурец - союзник диеты
Если вы желаете соблюсти диету, огурец станет вашим лучшим другом! "Огурец содержит не только много воды, но в нем и очень и очень мало калорий. В 100 г огурца содержится всего 14 ккал! "В дополнении к перевариванию огурца, организм использует больше калорий, чем получает при его употреблении, поэтому его можно считать очень диетическим продуктом", - описывает обмен калорий фармацевт Озолиня.
5. Польза даже в шкурке!
Огуречная кожура, как оказывается, богата витаминами А, С и К, а также железом, калием, фосфором, медью и магнием. Употребление в пищу органического огурца с кожурой может улучшить обмен веществ, снизить уровень сахара в крови, а также очистить кровеносные сосуды от холестерина.
Огурец в уходе за красотой
"Огуречные дольки на глаза - рецепт бабушек, который будет ценен вечно. Холодный огурец действительно снимает отечность, припухлость и увлажняет кожу вокруг глаз", - напоминает фармацевт. А знаете ли вы, что огурец - единственный натуральный продукт, который также можно безопасно использовать для кожи вокруг глаз?
Как еще огурец может служить косметическим продуктом? Вы можете смело потереть лицо кусочком огурца, и даже тогда вы сразу же почувствуете приятную свежесть. "Именно благодаря этим хорошим свойствам огурец часто включают в состав различных косметических средств - кремов, масок, гелей, гелей для душа, тоников, мыла и так далее", - говорит Аманда Озолиня.
Огуречные маски для лица для разных типов кожи
Маски из огурца рекомендуется использовать один-два раза в неделю:
Для сухой кожи лица – смешайте 4 столовые ложки тертого огурца с 2 столовыми ложками сметаны, подержите маску на лице 20 минут, затем смойте теплой водой.
Для жирной кожи лица – смешать тертый огурец с тертым яблоком и держать на лице 30 минут, смыть теплой водой.
Против морщин – мелко натертый огурец смешать с яичным белком и держать 20 минут, затем смыть.
Для уставшей и бледной кожи – небольшой тертый огурец смешать с одной чайной ложкой меда, держать на лице 15 минут. Затем смойте прохладной водой.
Для проблемной и жирной кожи – выжмите сок из тертого огурца и смешайте его с творогом, подержите на лице 20 минут и смойте теплой водой.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
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