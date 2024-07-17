Время огурцов! Как этот овощ может быть полезен для здоровья и красоты?

Огуречные маски для лица для разных типов кожи

Маски из огурца рекомендуется использовать один-два раза в неделю:

Для сухой кожи лица – смешайте 4 столовые ложки тертого огурца с 2 столовыми ложками сметаны, подержите маску на лице 20 минут, затем смойте теплой водой.

Для жирной кожи лица – смешать тертый огурец с тертым яблоком и держать на лице 30 минут, смыть теплой водой.

Против морщин – мелко натертый огурец смешать с яичным белком и держать 20 минут, затем смыть.

Для уставшей и бледной кожи – небольшой тертый огурец смешать с одной чайной ложкой меда, держать на лице 15 минут. Затем смойте прохладной водой.