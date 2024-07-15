"Эксперименты недопустимы": Нацобъединение - против реорганизации Агентства латышского языка

По мнению Нацобъединения, это, по сути, означает ликвидацию учреждения. "Основой государственности является латышский язык как единственный государственный язык. Подрыв институциональной основы государственного языка и эксперименты с государственной языковой политикой недопустимы", - заявила партия.

По ее мнению, реорганизация LVA - недальновидный шаг, который "вызывает серьезные опасения относительно будущего государственной языковой политики".

Депутат Нацобъединения Илзе Индриксоне призвала провести заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, чтобы обсудить реорганизацию агентства. Ранее комиссия на основе коллективного заявления граждан поручила Кабинету министров подготовить план необходимых мер по укреплению использования госязыка, но до сих пор его не получила.

Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) предлагает сохранить LVA, но передать часть его функций Государственному агентству развития образования (VIAA).

Ранее МОН предлагало объединить в единое государственное учреждение Государственный центр содержания образования (VISC), VIAA и LVA.

План министерства по реорганизации LVA вызвал обеспокоенность в обществе, так как это понизит статус политики в области госязыка "только до обучения иммигрантов и преподавания в школах".

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