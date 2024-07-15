Из реки Диенвидсусея вытащили тело погибшего; причину смерти установит полиция

VUGD указывает, что причины смертей расследует Госполиция, потому что нельзя утверждать, что найденные в воде погибли в результате утопления.

VUGD напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время отдыха на воде. Неосторожные и необдуманные действия, а также невежество часто приводят к трагическим происшествиям.

Самые теплые месяцы года - это время, когда происходит больше всего происшествий и на воде и возле нее.

Один человек погиб в результате пожара в Талсинском крае

В понедельник утром в результате пожара в Талсинском крае погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар поступил около 5 часов утра. На месте происшествия было установлено, что в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горят предметы быта на площади десять квадратных метров.

Из квартиры, где произошел пожар, был спасен один человек, а еще один в результате возгорания погиб. До прибытия VUGD из дома эвакуировались шесть человек.

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