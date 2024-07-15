Как уточнили в Россельхознадзоре, договоренность об этом была достигнута в июне этого года.

В то же время сроки и объемы поставок не уточняются.

В России в этом году из-за заморозков ожидается уменьшение урожая яблок. По прогнозу Минсельхоза, он составит 1,5 миллиона тонн - на 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Россия на фоне войны против Украины и западных санкций расширяет сотрудничество с Северной Кореей. Так, в середине июня Пхеньян с визитом посещал российский диктатор Владимир Путин. Стороны в ходе визита договорились о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве.

Напомним, Запад и Украина обвиняют Россию в получении миллионов боеприпасов из КНДР.

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